Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Geleneksel Yıl Sonu Sergisi" açıldı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, açılışını yaptıkları sergiyle beraber toplam 23 etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Karamustafa, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı rahmetle anıyoruz. Çünkü gerek İslam kültürü gerekse Türk - İslam kültürüne katkısı büyük. Bizler bu coğrafyanın sahibi olarak Türk - İslam kültürünün zenginliklerini çok iyi anlamalı ve çok iyi tanımalıyız. Kültürümüzün genlerini, köklerini çok iyi bilmeliyiz. Gelecek nesillerle bu öz güven içerisinde, bu ülkeyi daha da ileriye götürmeliyiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Kendi genlerimizi, kendi gücümüzü bilirsek, öz güvenimiz yüksek olursa bu coğrafyanın ve bu bölgenin de sahibi her zaman Türk milleti olacaktır. Bununla da onur duyuyoruz."

Sergide, keçe iğneleme, cam boyama, filografi çalışmalarının yer aldığı ve yaklaşık 100 eser yer alıyor.

Açılışa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.