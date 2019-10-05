KAYÜ'de Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) personele yönelik hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında "Protokol ve Nezaket Kuralları" eğitimi verildi.



ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve çok sayıda idari personelin katıldığı eğitim programının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hizmet içi eğitim programlarının önemine vurgu yaptı. Rektör Karamustafa, "Hayat öğrenmektir. Hangi aşamaya gelirsek gelelim, hangi pozisyonda olursak olalım, hayat öğrenmektir. Öğrenmenin de sonu yoktur. Protokol ve nezaket kuralları çok önemlidir. Bu konuda farkındalık oluşturmanın gerekliliğine inanıyorum. Telefon bağlarken neye dikkat edilir. Bir makama girip çıkarken neye dikkat ederiz. Çünkü kamu demek, protokol demektir. Protokol kurallarını uygulamak kurumları daha saygın hale getirir" diye konuştu.



Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın açılış konuşmasının ardından Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Füsun Acar, katılımcılara "Protokol ve Nezaket Kuralları" eğitimi verdi. - KAYSERİ