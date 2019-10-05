Son Dakika Haberleri: KAYÜ'de Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

KAYÜ'de Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

1 saat önce

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) personele yönelik hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında "Protokol ve Nezaket Kuralları" eğitimi verildi.

KAYÜ'de Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi, System.String[]

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) personele yönelik hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında "Protokol ve Nezaket Kuralları" eğitimi verildi.


ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve çok sayıda idari personelin katıldığı eğitim programının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hizmet içi eğitim programlarının önemine vurgu yaptı. Rektör Karamustafa, "Hayat öğrenmektir. Hangi aşamaya gelirsek gelelim, hangi pozisyonda olursak olalım, hayat öğrenmektir. Öğrenmenin de sonu yoktur. Protokol ve nezaket kuralları çok önemlidir. Bu konuda farkındalık oluşturmanın gerekliliğine inanıyorum. Telefon bağlarken neye dikkat edilir. Bir makama girip çıkarken neye dikkat ederiz. Çünkü kamu demek, protokol demektir. Protokol kurallarını uygulamak kurumları daha saygın hale getirir" diye konuştu.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın açılış konuşmasının ardından Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Füsun Acar, katılımcılara "Protokol ve Nezaket Kuralları" eğitimi verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş
Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:36:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYÜ'de Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]