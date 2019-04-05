Kayü'de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Başlıyor

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri başlıyor.

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri başlıyor. Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda 16-25 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek eğitim programı çerçevesinde, toplam 220 akademik ve idari personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi planlanıyor.



Eğitimlerle ilgili bilgiler veren KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite olarak misyonlarının, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturmak olduğunu belirtti.



Rektör Karamustafa, "Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin aktif bir şekilde yürütülmesi sadece personelimiz için değil, öğrencilerimiz için de çeşitli faydalar oluşturacaktır. Bu yolla iş sağlığı ve güvenliği kültürünü alan mezunlarımızın mesleki ve akademik gelişimleri sağlam temellere oturacak, iş dünyasına bu pozitif iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yansıtacaklardır. Personelimize, öğrencilerimize ve üniversitemizin hizmet sunduğu tüm kesimlere faydası olacak bu çabanın ilk adımı olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin hepimiz için verimli geçmesini dilerim" dedi.



Rektör Karamustafa, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verecek konusunda deneyimli akademik personeline de, şimdiden teşekkür etti. - KAYSERİ

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