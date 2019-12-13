KAYÜ'de 'Siber Tehditler ve Türkiye' Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSİBER) tarafından 'Siber Tehditler ve Türkiye' konulu konferans düzenlendi.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ile akademisyen ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KAYSİBER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Gezer merkez faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'da konuşmasında Siber güvenliğin önemine dikkat çekti. Rektör Karamustafa, "Artık 21. Yüzyılda teknoloji çağında bilgi çağında ülkeler arasındaki rekabet teknoloji odaklı olmakta kas gücüne dayalı savaşlar artık çok eskide kaldı ülkeler teknolojiye dayalı olarak 2 noktada rekabet ediyorlar 1. Teknolojiye dayalı teknolojik Nitelikli ürünler üreterek bir diğeri de birbirlerine karşı güç oluşturarak. O yüzden siber güvenlik çok önemli. Bankacılıktan üniversitedeki verilere kadar kişisel vatandaşlık verilerinden birçok sektöre kadar birçok alana kadar siber güvenliğin sağlanması gerekiyor. Çünkü bundan 20 yıl önce bunları düşünmüyorduk. Siber ortam yoktu. Teknoloji gelişmemişti. Her ne kadar 1960'lı yıllara dayansa da internet odaklı bilgi teknolojilerinin gelişimi artık cebimizde siber güvenliğe karşı endişeler taşıyoruz. Cep telefonlarımızda ve evimizde öyle teknolojinin kablonun ve antenlerin girebileceği her yerde bu endişe bu kaygı var. Dolayısıyla bir taraftan böyle bir siber ortam gelişirken, diğer taraftan da bu gelişen ortamı birçok virüse atağa karşı nasıl koruyabiliriz bununda tedbirini almak durumundayız. Biz Kayseri Üniversitesi olarak bunun farkında hocamızın da desteğiyle bu işi sahiplenmesiyle hemen siber güvenlik uygulama ve araştırma merkezini kurduk. Burada neler yapılacak, neler yapılmasını bekliyoruz. Öncelikle burada yüksek lisans öğrencilerinin bir takım araştırmalarını siber güvenlik odaklı düzenleyerek bu yönde toplumumuza yetişmiş insan veya sektörlerimize insan yetiştirmek istiyoruz. Diğer taraftan, Kayseri Üniversitesi Siber Uygulama ve Araştırma Merkeziyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bazı problemlerin çözülmesine yönelik çözüm önerileri üretmek istiyoruz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi.



Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Gencer, Siber Tehditler ve Türkiye" konulu konferansında siber güveliği anlattı. Gencer, "Siber güvenlik daha yeni yeni ifade edilen, daha yeni yeni bunlarla alakalı arka tarafta neler yapılması gereke, hangi teknolojinin kullanılması gerek, hangi insan güçlerinin hangi kapsamda kullanılması gerek gibi konuların çok daha yeni olduğu zamanlardayız. Dolaysıyla Kayseri Üniversitesi olarak da bu farkındalığın oluşmuş olması kendi adıma kıymetli oldu. Siber güvenlik konusu herkesin hayatı diye girdik olaya ama gündelik hayatımızda da bizi için çok önem taşıyor" diye konuştu.



Etkinlik, Gencer'e plaket takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ