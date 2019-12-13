KAYÜ'de "Siber Tehditler ve Türkiye" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYÜ'de 'Siber Tehditler ve Türkiye' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

KAYÜ'de "Siber Tehditler ve Türkiye" konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) "Siber Tehditler ve Türkiye" konulu konferans düzenlendi.

KAYÜ'de

Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) "Siber Tehditler ve Türkiye" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Salonundaki konferansta yaptığı konuşmada, kas gücüne dayalı savaşların çok eskide kaldığını vurgulayarak, ülkeler arasındaki rekabetin teknoloji odaklı olduğunu belirtti.

Siber güvenliğin önemli olduğunu aktaran Karamustafa, "Bankacılıktan üniversitelere ve kişisel verilere kadar birçok sektör ve alanda siber güvenliğin sağlanması gerekiyor. 20 yıl önce bunları düşünmüyorduk, siber ortam yoktu, teknoloji gelişmemişti. Her ne kadar 1960'lı yıllara dayansa da internet odaklı bilgi teknolojilerinin gelişimi artık cebimizde. Siber güvenliğe karşı endişeler taşıyoruz. Cep telefonlarımızda, evimizde, teknolojinin olduğu her yerde bu endişe ve kaygı var." diye konuştu.

Kayseri Üniversitesi olarak siber güvenlik uygulama ve araştırma merkezini kurduklarını ifade eden Karamustafa, "Bu merkezde neler yapılacak? Öncelikle burada yüksek lisans öğrencilerinin bir takım araştırmalarını siber güvenlik odaklı düzenleyerek bu yönde toplumumuza ve sektörlerimize insan yetiştirmek istiyoruz. Diğer taraftan, Kayseri Üniversitesi Siber Uygulama ve Araştırma Merkeziyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bazı problemlerin çözülmesine yönelik çözüm önerileri üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Gencer de "Siber güvenlik konusunda neler yapılması gerektiği, hangi teknolojinin kullanılması gerektiği, hangi insan güçlerinin hangi kapsamda kullanılması gerektiği gibi konuların yeni yeni konuşulduğu zamanlardayız. Kayseri Üniversitesi olarak bu farkındalığın oluşmuş olması kendi adıma kıymetli oldu." dedi.

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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