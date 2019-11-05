Son Dakika Haberleri: KAYÜ'de uluslararasılaşma sunumu yapıldı
Son Dakika Güncel KAYÜ'de uluslararasılaşma sunumu yapıldı

KAYÜ'de uluslararasılaşma sunumu yapıldı

6 saat önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Dış İlişkiler Ofisi tarafından uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

KAYÜ'de uluslararasılaşma sunumu yapıldı, System.String[]

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Dış İlişkiler Ofisi tarafından uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.


KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın da katıldığı sunumda, bir yıllık uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan Karamustafa, Polonya, Romanya, Estonya ve İtalya'daki üniversitelerle ikili anlaşma imzalandığını belirtti.

Uluslararası ilişkileri güçlendireceklerini ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:

"Küresel düşünen, uluslararası ilişkileri olan, yerel sanayi ile entegrasyon içerisinde hareket eden bir üniversite olma amacındayız. Dolayısıyla yerel dinamikleri, yerel kültürü, yerel unsurları oldukça önemsiyoruz. Dış ilişkiler ofis başkanımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yılda Kayseri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi'ni önemli bir yere getirdiler. ERASMUS beyannamemizi almış olduk. Dolayısıyla bu çok önemli. Öğrencilerimizin yurt dışını görmesi ve yine staj için gitmesi, öğretim elemanlarımızın hem ders vermesi hem de eğitim programlarına katılması açısından bu çok önemli bir gelişmedir."

Kayseri, Rektör, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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