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KAYÜ'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

5 dakika önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Türk bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek açıklamasında bulundu.

KAYÜ'den Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Türk bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek açıklamasında bulundu.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Uygulamalı Bilimler Fakültesi binası önünde gerçekleşen etkinlikte, akademisyenler ve öğrenciler asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e selam gönderdi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı bize şunu gösterdi, artık Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü tüm dünya görmüş ve bu gücün test edilemeyeceğini bir kez daha en iyi şekilde anlamıştır. Dünya arenasında söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülkeyiz. Mazlumların, güçsüzlerin, ezilenlerin, aman dileyenlerin devamlı koruyucusu olan büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti, artık dünya barışının da en büyük teminatı konumundadır. Bunu Suriye konusundaki tutumu ile de bir kez daha en iyi şekilde ispat etmiştir. Savaşların ve iç karışıklıkların eksik olmadığı ve oldurulmadığı Orta Doğu coğrafyasında kendini oyun kurucu olarak gören güçler, şunu çok iyi bilmelidirler ki; artık eski geride kalmıştır, bundan sonra Türkiye'ye rağmen asla bu coğrafyada oyun kuramayacaklardır. Biz Kayseri Üniversitesi'nin mensupları olarak, dün akşam ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuzun sürekli yanında olduğumuzu belirtir, tüm Mehmetçiklerimize saygı ve sevgilerimizi sunarız."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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