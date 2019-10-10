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KAYÜ'den Barış Pınarı Harekatına destek

1 saat önce

Kayseri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyine başlatılan Barış Pınarı Harekatının desteklendiği bildirildi.

KAYÜ'den Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Kayseri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyine başlatılan Barış Pınarı Harekatının desteklendiği bildirildi.


Rektörlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"9 Ekim 2019 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın, ülkemizin bekası, sınırlarınızın güvenliği ile komşularımızın da huzuru için kaçınılmaz ve gerekli olduğuna Kayseri Üniversitesi olarak inanıyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Terörle mücadelede son yıllarda "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatları gibi başarılı operasyonlara imza atan ve Türkiye'nin sınır hattını korumanın yanı sıra, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması için de önemli katkı veren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, özellikle Suriye'de barışın öncüsü ve mazlum halkın koruyucusu olmuştur. Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Mehmetçiğimizin başarılı olacağından hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. Çünkü 82 milyon ülke nüfusumuz ve dünyada milyonlarca mazlum halkın dua ve desteği şanlı ordumuzun arkasındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ile yürütülen bu operasyondan da ordumuz alnının akıyla çıkacaktır. Yüce Allah, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah ordumuzu bu önemli operasyonda muvaffak eylesin. Kayseri Üniversitesi camiası olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Kayseri, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
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