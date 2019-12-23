KAYÜ, ERASMUS + ECHE Beyannamesi'ni Aldı - Son Dakika
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KAYÜ, ERASMUS + ECHE Beyannamesi'ni Aldı

6 saat önce

Kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen uluslararasılaşma çalışmalarında önemli mesafe alan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), ERASMUS + ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Beyannamesini aldı.

KAYÜ, ERASMUS + ECHE Beyannamesi'ni Aldı, System.String[]

Kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen uluslararasılaşma çalışmalarında önemli mesafe alan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), ERASMUS + ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Beyannamesini aldı. Böylelikle Kayseri Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından tanınan, uluslararası öğrenci ve personel değişimi yapmaya hak kazanan üniversiteler arasına girdi.


KAYÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Durmuş, senato toplantısı öncesi, ERASMUS + ECHE belgesini Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya takdim etti.


Dr. Öğr. Üyesi Durmuş, Avrupa Komisyonu tarafından 2014-2020 yılları arasında Erasmus+Yükseköğretim Programı için temel prensipleri gösteren ve kalite güvencesi olarak belirlenen ERASMUS + ECHE Beyannamesi ile uluslararası tanınırlık kazandıklarını belirtti.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, TR KAYSERI 05 Erasmus Kodu ile bu belgeye sahip üniversiteler arasına giren Kayseri Üniversitesinin, Erasmus+Yükseköğretim faaliyetlerinden faydalanabilecek, Ulusal Ajans ve AB Komisyonu Merkezli yükseköğretim faaliyetleri için hibe başvurusunda bulunabilecek, öğrenci ve öğretim elemanlarını Avrupa Birliği ülkelerine gönderebilecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.


Rektör Karamustafa, "Dış İlişkiler Ofisimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) komitesi tarafından verilen bu belge ile üniversitemizin, başta öğrenci ve öğretim elemanı değişimi olmak üzere, her türlü eğitim faaliyetinde AB ülkelerinden üniversitelerle önemli işbirlikleri yapmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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