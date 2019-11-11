Son Dakika Haberleri: KAYÜ, "Geleceğe Nefes Ol" Fidan Dikme Kampanyasına Destek Verdi
Son Dakika Güncel KAYÜ, 'Geleceğe Nefes Ol' Fidan Dikme Kampanyasına Destek Verdi

KAYÜ, "Geleceğe Nefes Ol" Fidan Dikme Kampanyasına Destek Verdi

8 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat: 11.11'de Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikme kampanyasına bir destek de Kayseri Üniversitesi verdi.

KAYÜ,

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat: 11.11'de Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikme kampanyasına bir destek de Kayseri Üniversitesi verdi.


Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Genç TEMA Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi ağaçlandırma alanına çok sayıda fidan dikildi.


Fidan dikme etkinliğine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, çok sayıda akademik personel ve öğrenci de katkı verdi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes Ol" sloganı ile başlatılan fidan dikme kampanyasına üniversite olarak destek vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Rektör Yardımcısı Boztosun, gerek üniversitelerinin, gerekse üniversitelerinde bu yönde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin, ağaçlandırma kampanyalarına sürekli destek olacaklarını belirtti. - KAYSERİ

Orman Genel Müdürlüğü, Kayseri, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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