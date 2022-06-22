KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulundan (MYO) mezun olan öğrencilere törenle diplomaları verildi ve şet kuşatıldı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Oğuz Öcal, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Derviş Boztosun, uygulama ve proje odaklı misyona sahip üniversitelerinde öğrencileri en iyi şekilde yetiştirerek hayata hazırladıklarını belirtti.

Mesleki ve teknik yükseköğretimin önemini ve sektörlerin teknik ara elemana ihtiyaç duyduğunu aktaran Boztosun, kendini iyi yetiştiren öğrencilerin meslek yüksekokullarındaki eğitimleri sonrası kolayca iş bulabildiğini kaydetti.

Mezuniyet kütüğüne plaket çakan okul birincisi Gülay Opak Akcan ise mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere başarı plaketleri ve ödülleri verildi. Mezun öğrencilere şet kuşatılması ve mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.