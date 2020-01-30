KAYÜ'nün 2 projesine ORAN'dan destek geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYÜ'nün 2 projesine ORAN'dan destek geldi - Son Dakika

KAYÜ'nün 2 projesine ORAN'dan destek geldi

6 saat önce

Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) 2 proje başvurusu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenmeye layık görüldü.

KAYÜ'nün 2 projesine ORAN'dan destek geldi, System.String[]

Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) 2 proje başvurusu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenmeye layık görüldü.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN Kalkınma Ajansı, "2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Proje Başvurusu" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre KAYÜ İncesu MYO ve Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'nun hazırladığı projeler, ORAN tarafından desteklenmeye layık görülen 19 proje arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, proje başvuruları desteklenmeye layık görülen MYO'ları kutladı.

Listeye girmeyen başvuruların da önümüzdeki dönemlerde geliştirilerek destek kazanmaya layık hale geleceğini belirten Karamustafa, "ORAN'a proje başvurusu yapan meslek yüksekokullarımızda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ve benzer proje başvurularını yılmadan geliştirerek, iyiye, daha iyiye hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Tomarza, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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