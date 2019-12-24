KAYÜ öğrencilerinden Başkan Cabbar'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYÜ öğrencilerinden Başkan Cabbar'a ziyaret - Son Dakika

KAYÜ öğrencilerinden Başkan Cabbar'a ziyaret

6 saat önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ)'nin taşradaki en büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulunda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünde eğitim gören öğrenciler Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

KAYÜ öğrencilerinden Başkan Cabbar'a ziyaret, System.String[]

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ)'nin taşradaki en büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulunda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünde eğitim gören öğrenciler Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.


Develi'de öğrenci olmak üzerine öğrencilerle istişarelerde bulunan Başkan Mehmet Cabbar daha sonra öğrencilerin taleplerini dinleyerek, "Develililer olarak bizler için eğitim en önemli meselemizdir. Taşradaki en büyük ilçe olan Seyrani Kampüsümüzün her türlü ihtiyacını karşılamayı belediye olarak üzerimize borç bilmişizdir. Bir şehir üniversiteden ne kadar etkileniyorsa aynı şekilde bir üniversitenin de şehirden etkilenmesinden bahsederiz. Bizler de Develimizin güzelliklerini siz öğrenci kardeşlerimizle paylaşarak buradan huzurla ayrılmanızı diliyoruz" dedi.


Başkan Mehmet Cabbar ayrıca bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresinde büyük bir özveri ile gayret gösteren öğrencilere teşekkür ederek katılım plaketi takdim etti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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