KAYÜ Öğrencisi, "Uçan Fikirler Yarışmasında" birinci oldu - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Alaeddin Türkmen, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA ve Yetenek Kapısı Platformu işbirliğiyle düzenlenen Uçan Fikirler Yarışmasında "İyiliklerin Seni Uçuruyor" adlı projeleri ile takım arkadaşıyla birlikte birinci oldu.

KAYÜ öğrencisi Alaeddin Türkmen, birinci oldukları proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Havacılık sektöründe mevcut müşteri memnuniyeti ve sadakat programları incelendiğinde neredeyse tamamının daha çok tüket kültürü ile ödüllendirildiği görülmüştür. Kurumsal sosyal sorumluluk, toplumsal fayda ve ekolojik sürdürebilirliğe yönelik unsurlar mevcut sadakat programlarında yok denecek kadar azdır. Bu sorunlara çözüm getirmek ve havacılık sektöründeki sadakat programını interaktif ve sıra dışı yaklaşım getirmek amacıyla 'iyiliklerin seni uçuyor' projesini tasarladık. Proje kapsamında yolcuların yalnızca tüketim kültürü ile puan kazanmasına bir alternatif geliştirerek toplumsal fayda odaklı iyilik görevlerini yapmaları ve böylece yaptıkları iyiliklerin uçuş puan olarak değerlendirilmesini hedefledik. İstanbul Havalimanında çevre temizliği, hayvanlar için bir kap yemek bırakmak vb. görevleri yerine getiren havaalanı müşterilerine yönelik planladığımız projeye katılan havaalanı müşterileri, puan toplayabilecek ve toplanan bu puanlarla terminal içerisinde kullanabilecekleri ücretsiz bilet ya da indirim kazanma fırsatı yakalayacaklar. Öğrenci arkadaşım Muhammet Yener ile birlikte iki haftalık bir sürede hazırladığımız ve takım kaptanı olduğum projenin yarışmada birinci seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duymaktayız."

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa "Kayseri Üniversitesi olarak öğrencimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi. - KAYSERİ