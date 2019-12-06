Son Dakika Haberleri: KAYÜ Rektörü Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu'nda incelemede bulundu
Son Dakika Güncel KAYÜ Rektörü Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu'nda incelemede bulundu - Son Dakika

KAYÜ Rektörü Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu'nda incelemede bulundu

6 saat önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

KAYÜ Rektörü Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu'nda incelemede bulundu, System.String[]

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karamustafa, yüksekokulun yaptırılmasına destek veren hayırsever Saffet Arslan'a teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesinin uygulama ve proje odaklı faaliyet yürüttüğünü, İncesu Meslek Yüksekokulunun her yıl daha da gelişeceğini vurgulayan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Kayseri Üniversitesi olarak sadece merkez kampüs alanını oluşturup orada büyümek yerine, meslek yüksekokulları ile ilçelerin gelişimine katkı verme gayretindeyiz. Buralarda tek isteğimiz ilçe idarecilerinin, ilçenin ileri gelenlerinin ve ilçe halkının okullarını sahiplenmeleridir. İnşallah buradaki okulumuzu yeni bölümlerle zenginleştirir ve sağlık alanında daha nitelikli sağlık teknikerleri yetiştiren bir üniversite oluruz."

Karamustafa'ya, ziyaretinde İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, İnce Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve okulu yaptıran hayırsever Saffet Arslan da eşlik etti.

Saffet Arslan, Kayseri, Rektör, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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