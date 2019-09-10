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KAYÜ Rektörü Karamustafa, İncesu MYO'da İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYÜ Ayşe-Saffet Arslan İncesu MYO'da incelemelerde bulundu.

KAYÜ Rektörü Karamustafa, İncesu MYO'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYÜ Ayşe- Saffet Arslan İncesu MYO'da incelemelerde bulundu.


İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek, İncesu Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Albayrak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ile birlikte İncesu MYO kampüsünü gezen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ebru Aykan'dan okul hakkında bilgiler aldı.


Rektör Karamustafa, bu yıl Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü çatısında İlk ve Acil Yardım, Diyaliz programları ile eğitim-öğretime başlayan Ayşe - Saffet Arslan İncesu MYO'ya katkı veren hayırseverlere teşekkür etti.


Rektör Karamustafa, "Uygulama ve proje odaklı olarak kurulan üniversitemiz, merkez kampüsü yapılanma çalışmalarının yanında ilçe kampüslerine de önem vermektedir. İlçelerde yerel yönetimler ve hayırseverlerin katkıları ile kurulan meslek yüksekokullarımızda, hem ilçelerimizin kalkınmasına katkı sunuyor, hem de öğrencilere en iyi şekilde eğitim hizmeti veriyoruz. Kayseri Üniversitesinin, Kayserimize ve ülkemize fayda sağlayan, öncü bir üniversite olması yolunda tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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