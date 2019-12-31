KAYÜ Rektörü Karamustafa ve CHP İl Başkanı Özer'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYÜ Rektörü Karamustafa ve CHP İl Başkanı Özer'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

KAYÜ Rektörü Karamustafa ve CHP İl Başkanı Özer'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve CHP İl Başkanı Ümit Özer yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

KAYÜ Rektörü Karamustafa ve CHP İl Başkanı Özer'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve CHP İl Başkanı Ümit Özer yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

KAYÜ Rektörü Karamustafa, mesajında 2020 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.


Bir yılı geride bıraktıklarını ve yeni bir yıla merhaba diyeceklerini belirten Karamustafa, şunları kaydetti:

"Yeni yıldan öncelikli beklentimiz ve temennimiz, tüm insanlığa huzur ve barış getirmesidir. 2019 yılında üniversitemiz adına önemli çalışmalarda bulunduk. Yeni kurulan üniversitemizin kampüs alanı konusunda önemli mesafe aldık ve kampüs alanımız büyük oranda netleşmiş oldu. Bunun yanında 2019 yılında kurumsallaşma adına faydalı çalışmalarda bulunduk. Düzenlediğimiz çok sayıda etkinlikle üniversitemizin sosyal faaliyetlerine ivme kazandırdık. Üniversitemizin stratejik planını bitirdik ve stratejik plan kitabını çıkardık. 2020 yılının başta üniversitemiz mensuplarına, ülkemiz ve tüm dünyaya hayırlara vesile olmasını diler, iyi bir yıl geçirilmesini temenni ederim."

CHP İl Başkanı Özer'in mesajı


CHP İl Başkanı Özer de mesajında yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, "Savaşların son bulduğu, yoksulluğun yok olduğu, insanların yarınlarına umutla baktığı, birlik ve beraberliğin hüküm sürdüğü güzel günlerde buluşmak dileğiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ümit Özer, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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