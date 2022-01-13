KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki personel yemekhanesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Karamustafa, vefat eden eski Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya'yı rahmetle andı.

Karamustafa, bir kampüsü bile olmayan KAYÜ'nün hem devletin hem de bürokratların desteğiyle bugünkü duruma ulaştığını söyledi

Üniversitenin şu an 10 bin 937 öğrencisi bulunduğunu aktaran Karamustafa, KAYÜ'deki öğrencilerin yüzde 83'ünün önlisans, yüzde 13'ünün lisans, yüzde 4'ünün ise lisansüstü eğitim aldığını belirtti.

Karamustafa, büyük çoğunluğu meslek yüksekokullardan oluşan KAYÜ'yü iş dünyasıyla bir araya getirerek ülkeye katma değer sağlamayı amaçladıklarını, bu kapsamda da Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ne bir eğitim kampüsü yapılması için proje hazırlandığını, çeşitli desteklerle projeyi hayata geçirmeyi beklediklerini dile getirdi.

Yıl içinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan Karamustafa, "Biz sadece kampüste eğitim veren bir üniversite değiliz. Bunu da sözde değil özde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Rektör Karamustafa, bu kapsamda kentteki çeşitli belediyelerle gerçekleştirdikleri projeleri paylaştı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da Karamustafa'ya başarılar diledi

Konuşmaların ardından Karamustafa, Kösedağ'a plaket takdim etti.