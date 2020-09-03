KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa'nın acı günü - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın babası Şükrü Karamustafa vefat etti.
Rektör Karamustafa'nın bir süredir kanser tedavisi gören babası Şükrü Karamustafa, evinde hayatını kaybetti.
Şükrü Karamustafa'nın cenazesi, Karabük'te 5000 Evler Mahallesi'nde Yeni Cami'de ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:51 - Kaynak: AA
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