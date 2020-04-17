KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Uzaktan Eğitim Sistemi (LMS) aracılığıyla öğrencilerle bir araya geldi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYUZEM) tarafından yürütülen uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerle bir araya gelen Rektör Karamustafa, öğrencilerin dersler, ödevler, devamsızlık, ara sınav ve yıl sonu sınavları ve benzeri konulardaki sorularına cevap verdi.

Karamustafa, Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerde uzaktan öğretim uygulamasına geçilme kararının ardından hızlıca bu sisteme geçtiklerini, herhangi bir sorun yaşamadıklarını aktardı.

Bu süreçte karşılaşılan aksaklıkların Uzaktan Eğitim Canlı Destek Ekibinin gayretli çalışmalarıyla anında çözüme kavuşturulduğunu belirten Karamustafa, "İnşallah bu süreci ülke olarak dünya olarak en kısa zamanda atlatır, okullarımızda yüz yüze öğretime bir an önce döneriz. Tabiki bunun için devletimizin koyduğu kurallara ve önlemlere uymaya azami gayret göstermeli, önlemleri hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Özlediğimiz güzel günlere hep birlikte ulaşma dileğiyle tüm öğrencilerimize sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.