Son Dakika Haberleri: KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genç Birlik Vakfı'nın Ekim Ayı Dost Meclisi Konuğu Oldu
Son Dakika Güncel KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genç Birlik Vakfı'nın Ekim Ayı Dost Meclisi Konuğu Oldu

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genç Birlik Vakfı'nın Ekim Ayı Dost Meclisi Konuğu Oldu

1 saat önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genç Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlen Ekim ayı Dost Meclisinin konuğu oldu.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genç Birlik Vakfı'nın Ekim Ayı Dost Meclisi Konuğu Oldu, System.String[]

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genç Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlen Ekim ayı Dost Meclisinin konuğu oldu.


23, 24 ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Genç Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel ile çok sayıda Genç Birlik Vakfı üyesinin katıldığı programda, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa 'Milli Kimlik ve Toplumsal Özgüven' konusunda katılımcılarla sohbet etti.


Tarihini ve milli benliğini bilmeyen toplumların tarih sayfasından kolayca silinebildiğine dikkat çeken Rektör Karamustafa, Türk Milleti olarak, kendimizden övgüyle bahsedeceğimiz ve bahsettireceğimiz bir tarihimiz, kültürümüz ve milli benliğimiz olduğu için gurur duymamız gerektiğini söyledi.


Tarihte Türk-İslam bilim adamlarının çalışmalarına ve başarılarına da değinen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Haziran 2018 tarihinde kaybettiğimiz ve 2019 yılına adı verilen dünyanın önde gelen İslam Bilim Tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışma hayatından bazı kesitleri örnek gösterdi.


Sohbet toplantısı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya, Birlik Vakfı ile Genç Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanlarının plaket takdimleri ile son buldu. - KAYSERİ

Kayseri, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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