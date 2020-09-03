KAYÜ Rektörünün babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın babası Şükrü Karamustafa son yolculuğuna uğurlandı.

Rektör Karamustafa'nın bir süredir kanser tedavisi gören ve vefat eden babası Şükrü Karamustafa için 5000 Evler Mahallesi Yeni Camisi'nde ikinci namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Şükrü Karamustafa'nın ailesinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yakınları ve sevenleri katıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Şükrü Karamustafa, 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KARABÜK