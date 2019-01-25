Son Dakika Haberleri: Kayü ve İşkur Arasında Protokol İmzalandı

Kayü ve İşkur Arasında Protokol İmzalandı

14 dakika önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında mesleki eğitim kursları işbirliği protokolü imzalandı.

Kayü ve İşkur Arasında Protokol İmzalandı, System.String[]
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında mesleki eğitim kursları işbirliği protokolü imzalandı.


Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ile üniversite senato üyeleri katıldı.

Törende konuşan Karamustafa, "İŞKUR ile bugün imzaladığımız protokol çerçevesinde, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli insan kaynaklarının yetişmesine katkıda bulunacağız. Son 15-20 yıldır İŞKUR gerçekten güzel projelere imza atmaktadır. Türkiye İş Kurumu, bugün, insanların kariyerine yön vermekte ve iş gücünün günün değişen koşullarına cevap verebilecek hale getirilmesi için de ciddi fonksiyonlar yerine getirmektedir. Bugün imzaladığımız işbirliği protokolü de bu çerçevededir." ifadelerini kullandı.

Ayçiçek ise Kayseri'de 5 binin üzerinde işsizlik sigortasından yararlanan kişinin olduğunu belirterek, "Belediyelerin temizlik işlerinde, park ve bahçelerde çalıştırılması için veya üniversitemizde öğrencilerimizin yararlandırdığı yerlerin temiz olması için işçiler veriyoruz. Yine bu kapsamda iş gücü yetiştirme kursları açmaktayız. Geçen yıl çok sayıda kurs açtık. Burada kursa katılanlara da ücret ödüyoruz. Nitekim imzaladığımız protokolde tahmin ediyorum, Kayserimizin çok ihtiyacı olduğu bir branştır. Böyle bir imkanı verdiği için üniversitemize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tören, işbirliği protokolünü Karamustafa ve Ayçiçek'in imzalamasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Kayseri, İŞKUR, Güncel
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