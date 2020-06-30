KAYÜ Yahyalı'nın gelişimine yönelik proje ve eğitim desteği verecek - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Yahyalı'nın gelişimine yönelik proje ve eğitim desteği verecek.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversite misyonuyla faaliyetlerini sürdüren KAYÜ ile Yahyalı Belediyesi arasında mesleki eğitim ve proje üretimi alanında iş birliği beyanı imzalandı.

15 Temmuz Yerleşkesindeki Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gerek Kayseri'nin gerekse ilçelerinin kalkınmasına yönelik proje ve ihtiyaç duyulan alanlarda insan gücü yetiştirmeye yönelik eğitim desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Yahyalı'nın hem tarım hem de madencilik açısından önemli olduğunu belirten Karamustafa, şunları kaydetti:

"Yahyalı Belediyesi ile imzaladığımız iş birliği beyanı kapsamında Yahyalı ve civarının dinamiklerine uygun ihtiyaç duyulan alanlarda gençlere mesleki ve teknik eğitim vereceğiz. Ayrıca bu konuda hazırladığımız ortak projelerin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile diğer paydaşlara sunumunu gerçekleştireceğiz. Yahyalı yöresinin kalkınmasına katkı sağlayacak kurs, seminer ve atölye çalışmalarında bulunacağız. Yahyalı'nın yöresel tarım ürünlerinin iç pazarlarda yaygınlaştırılması ve dış pazarlara açılımı için ortak çalışmalarda bulunacağız. Bu iş birliği beyanının iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum."

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Yahyalı ilçesinin tarımda, hayvancılıkta, enerjide ve madende bir üs olduğunu belirtti.

Öztürk, KAYÜ ile yapılan bu iş birliğinin ilçedeki tarımsal üretim faaliyetlerinin gelişimine ve işgücü eğitimi ihtiyacına katkı sunacağını aktardı.