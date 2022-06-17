KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu

17.06.2022 18:33
KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu'dan (MYO) mezun olan öğrencilere törenle diplomaları verildi ve şed kuşatıldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu'dan (MYO) mezun olan öğrencilere törenle diplomaları verildi ve şed kuşatıldı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet ve şed kuşanma törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak, Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Yahyalı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz, İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ali Kaplan, Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, ilçe protokolü, sanayiciler, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti, Yeşilhisar MYO'nun kuruluş ve gelişim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül konuşmasında dünya genelinde yaşanan salgında gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, sağlıklı hayvansal gıda üretiminde veteriner hekimlerin rolüne vurgu yaptı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise Yeşilhisar MYO'nun gelişip büyümesi için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da öğrencilere mezuniyetinin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu hatırlattı.

Karamustafa, "Öğrenme süreklilik arz ediyor ve her daim devam ediyor. Önemli olan kişinin yaptığı işte kendisini yetiştirmesi, sürekli geliştirmesi, ailesine, vatanına ve milletine fayda sağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul birincisi Harun Açıkgöz, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve şed kuşatılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.

YORUMLAR
500
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Sungur FK: 9 Yeşilhisar Belediyespor: 0 Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Sungur FK: 9 Yeşilhisar Belediyespor: 0 Kayseri Üniversitesinin 2 yüksekokulu öğrencileri mezun oldu Kayseri Üniversitesinin 2 yüksekokulu öğrencileri mezun oldu
Kaynak: AA

Halit Taşyapan, Yeşilhisar, Kayseri, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:38:10. #1.11#
SON DAKİKA: KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement