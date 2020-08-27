KAYÜ, YKS sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında dolulukta birinci sırada - Son Dakika

Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre doluluk oranında devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ, 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre doluluk oranında devlet üniversiteleri arasında birinci oldu.

Yeni kurulan ve üç yıldır öğrenci alan KAYÜ, 2018 ve 2019 YKS yerleştirme sonuçlarında da ön sıralarda yer alan devlet üniversiteleri arasındaydı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kuruluşu itibarıyla daha çok meslek yüksekokulu eğitimi ağırlıklı bir üniversite olan KAYÜ'nün, bir yandan eğitim yelpazesini çeşitlendirirken bir yandan da mevcut konumda en iyisi olma yolunda ilerlediğini aktardı.

Mesleki ve teknik eğitimin ülkemiz için önem verilmesi gereken konulardan birisi olduğuna dikkati çeken Karamustafa, şunları kaydetti:

"Özellikle iş dünyasının nitelikli ana insan gücü ihtiyacında mesleki ve teknik eğitim önemli yer tutmaktadır. Biz Kayseri Üniversitesi olarak gerek mevcut bölümlerimiz gerekse yeni açılan bölümlerimizle şehrimizin, ülkemizin ve bulunduğumuzun bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda mezunları yetiştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, ciddi ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak Kayseri'nin uluslararası alanda da önemli bir yükseköğretim üssü haline gelmesi için çalışıyoruz. 'Kampüste değil, sahada üniversite' sloganı ile iş dünyasıyla iş birlikleri yapıyoruz. Amacımız, hem iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ana insan gücünün yetişmesine katkılar oluşturmak, hem de öğrencileri mezuniyet sonrasında istihdam edilebilir kılmaktır. Bu çerçevede kaliteli mesleki ve teknik yükseköğretim olmazsa olmazlarımız arasındadır."