Son Dakika Haberleri: Kayyum atamalarını protesto etmek isteyen HDP'liler gözaltına alındı
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Kayyum atamalarını protesto etmek isteyen HDP'liler gözaltına alındı

13 dakika önce

Kayyum atamalarını protesto etmek isteyen HDP'liler gözaltına alındı Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarını protesto etmek isteyen aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Kayyum atamalarını protesto etmek isteyen HDP'liler gözaltına alındı
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarını protesto etmek isteyen aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
MUĞLA - İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen ve aralarında Muğla HDP İl teşkilatı ve üyelerinin de bulunduğu grup izinsiz basın açıklaması yapmakta direnince gözaltına alındılar.
Menteşe Sınırsızlık meydanında toplanan grup, basın açıklaması yapmak istedi. Muğla Valiliğinden izin almayan gruba emniyet güçleri tarafından yapılan ikaza rağmen açıklama yapmakta direndiler.
Emniyet güçlerinin basın açıklamasına izin vermemesine rağmen aralarında HDP il yönetimi ve üyelerinin de bulunduğu grup basın açıklaması yapmaya başladı. Bunun üzerine polis 22 kişiyi gözaltına aldı.
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:19 Kaynak: İHA
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