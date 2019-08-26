Son Dakika Haberleri: Kayyum ataması Erdoğan'ın B planıydı; erken seçimde yeniden başkan olmanın yolu İYİ Partiden geçecek
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Kayyum ataması Erdoğan'ın B planıydı; erken seçimde yeniden başkan olmanın yolu İYİ Partiden geçecek

1 saat önce

Kayyumın gerçek nedeni; AK Parti teorisyenleri CHP-HDP yakınlaşmasını nasıl kullanacak? İYİ Parti-MHP birleşecek mi, yoksa Erdoğan Bahçeli’den vaz mı geçiyor? Millet İttifakı dağılacak mı, Erdoğan erken seçimde yeniden aday olabiliyor mu? Gazeteci Ece Sevim Öztürk, Erdoğan'ın "B Planı"nı kaleme aldı

Kayyum ataması Erdoğan'ın B planıydı; erken seçimde yeniden başkan olmanın yolu İYİ Partiden geçecek, System.String[]

"Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar, olur ya sandıktan çıkacak olurlarsa -öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok- anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok."


Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Yerel seçimler öncesinde HDP'nin adayının kazanması durumunda kayyum atayacaklarını tam da bu sözlerle ilan etmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45 
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