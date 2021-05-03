Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor - Son Dakika

Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor

03.05.2021 17:12

Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, Çelikevler Mahallesi'nin alt ve üstyapı sorunlarını çözmek için start verdi Kayyum yönetimindeki belediye, yıllardır hizmetle tanışmayan mahalleye 4,5 milyon liralık yatırım...

Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, Çelikevler Mahallesi'nin alt ve üstyapı sorunlarını çözmek için start verdi

Kayyum yönetimindeki belediye, yıllardır hizmetle tanışmayan mahalleye 4,5 milyon liralık yatırım yapacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler Mahallesi'ndeki altyapı sorunu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle son bulacak.

Yenişehir İlçesine bağlı Çelikevler Mahallesinde uzun yıllardır devam eden altyapı sorunu hazırlanan proje ile tarihe karışacak. 13 bin 834 metre kanalizasyon ve terfi hatları şebekeleri ile 4 bin 934 metre içme suyu şebekesinin yapımından sonra Yenişehir Belediyesi tarafından mahallede 4,5 milyon milyon liralık üstyapı çalışmalarına başlanacak. Parke ve asfalt çalışmalarından sonra belediye tarafından yapılacak park, pazaryeri ve eğitim kurumlarıyla yakın dönemde Çelikevler'in çehresi değişecek.

"Yılsonuna kadar altyapı çalışmaları tamamlanacak"

Çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanacağının müjdesini veren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Çelikevler Mahalle'mizde çok uzun süredir devam eden talep ve bu talep karşısında gerek DİSKİ Genel Müdürlüğümüz gerek Yenişehir Belediyemiz olarak büyük bir heyecan ve özveriyle yürüttüğümüz çalışmaların son noktaya geldiğini söyleyerek bu müjdeyi vatandaşlarımıza vermek üzere toplandık. Yaklaşık 1,5 senedir Yenişehir'de çalışıyorum. Mahalle halkımızın alt ve üstyapı noktasında talepleri vardı Bu taleplerin karşılanması için Büyükşehir Belediyesi ve Valimiz Münir Karaloğlu önderliğinde DİSKİ ile el ele vererek çalışmalarımızı bitme noktasına getirdik. DİSKİ Genel Müdürlüğümüz altyapı noktasındaki çalışmalarını teknik boyutta tamamladı. Bugün ihale aşamasına gelindi. İhalesi biter bitmez yılsonuna kadar altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Üstyapı çalışmalarını Yenişehir Belediyesi olarak ihale ettik. DİSKİ'nin altyapı çalışmalarına paralel şekilde biz de çalışmalarımız neticelendireceğiz. Çelikevler Mahallesi bu sene yapacağımız milyonlarca liralık yatırımla hak ettiği noktaya gelecek" dedi.

4,5 milyon liralık yatırım

Mahallede üst yapı çalışmalarının da yapılacağını belirten Kaymakam Beşikci, "Altyapı çalışmaları DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale aşamasında olduğu için rakamları belirtmemiz doğru olmasa da milyonlarca liralık yatırım olacağını diyebiliriz. Asfalt ve parke taşı ihalesini neticelendirdik. Yaklaşık olarak 4,5 milyon liralık bir yatırım olacak. Park, pazaryeri, eğitim kurumlarımızı da en kısa sürede mahallemizle buluşturacağız. Vatandaşlarımız çok sabrettiler. Teknik boyutu sıkıntılı olan bir çalışmayı neticeye kavuşturmak için çok çalıştık. Vatandaşlarımızdan çalışma sürecinde sabır bekliyoruz. Onların da uzun zamandır beklenen hizmete karşılık bizleri bu sabırdan mahrum bırakmayacaklarını biliyoruz" diye konuştu.

DİSKİ'den abonelik çağrısı

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ise vatandaşlardan abonelik sistemine geçmeleri için çağrısında bulundu. Tutşi, "13 bin 834 metre kanalizasyon ve terfi hatları şebekeleri, 4 bin 934 metre içme suyu şebekesi yapacağız. Vatandaşlarımızın abone olmaları ve DİSKİ'ye aidiyet göstermelerini bekliyoruz. Hem çalışma öncesi hem de çalışma sonrası için sabırlarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor
Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor
Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor
Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor

Münir Karaloğlu, Yenişehir, Yatırım, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor - Son Dakika


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