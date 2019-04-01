Son Dakika Haberleri: Kayyum atanan belediyelerde AK Parti farkı

Kayyum atanan belediyelerde AK Parti farkı

1 saat önce

AK Parti'nin adayları, kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.

Kayyum atanan belediyelerde AK Parti farkı, System.String[]
AK Parti'nin adayları, kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:15 

Bitlis, Ağrı, Şırnak, AK Parti, Ekonomi
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