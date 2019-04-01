Kayyum atanan belediyelerde AK Parti farkı
1 saat önce
AK Parti'nin adayları, kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.
AK Parti
'nin adayları, kayyum atanan belediyelerden Ağrı
, Bitlis
ve Şırnak
'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:15
Ağrı'da Muhtar Adayı Kalp Krizi Geçirdi
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi