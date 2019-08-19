Son Dakika Haberleri: Kayyum atanan CHP'de yönetime üç aday çıktı
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Kayyum atanan CHP'de yönetime üç aday çıktı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yönetime kayyum atanan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı 3 adayla kongreye gidiyor.

Kayyum atanan CHP'de yönetime üç aday çıktı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yönetime kayyum atanan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı 3 adayla kongreye gidiyor.

CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın olağanüstü kongresi yarın saat 13.00'de Müft Mahallesi'nde yer alan Çilek Düğün Salonu'nda gerçekleşecek. 368 delegenin oy kullanma hakkı bulunan kongrede Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık, Eski İlçe Başkanlarından Şerif Sertan Ocakçı ile Ali Kocamanoğlu adaylıklarını açıkladı. Gergin geçmesi beklenen kongrede polisin geniş güvenlik önlemleri alması bekleniyor. - ZONGULDAK
Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:33 Kaynak: İHA
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