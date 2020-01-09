Kayyum atanan Endemol yapım şirketinin iflas davasına ret - Son Dakika

Türkiye'de çekilen dizileri yurt dışına pazarlayan ve iflas talebinde bulunduğu için yönetimine kayyum atanan Hollanda menşeli yapım şirketi Endemol'un açtığı iflas davası reddedildi.

İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dokuzuncu duruşmaya davacı Endemol Medya Prodüksiyon Ticaret limited şirketine atanan kayyumlar ve şirket avukatları katıldı. Oynadığı ve telif hakları yurt dışına satılan "Paramparça" adlı dizide alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle şirket aleyhine müdahil olan oyuncu Erkan Petektaya ile müdahil olan kimi oyunculuk, menajerlik ajansı ve yapım şirketi avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Celse arasında mahkemeye gelen belgelerin okunduğu duruşmada, bilirkişi raporunun 18 Kasım 2019'da, kayyum heyeti raporunun 3 Aralık'ta ve ek bilirkişi raporunun da 18 Aralık'ta dosyaya konulduğu belirtilerek, müdahil ve davacı avukatlarının bu raporlara karşı beyanlarının olduğu dilekçeler sundukları dile getirildi. Dilekçelerde müdahil avukatlarının davanın reddedilmesi, davacı şirket avukatlarının ise davanın kabul edilmesi talebinde bulundukları, tutanağa geçirildi.

"Sömürülmemiz kabul edilemez"

Söz verilen taraf avukatları, taleplerini yinelerken, müdahil avukatlarından Bülent Höke, iflas başvurusunun usule aykırı olduğunu öne sürerek, "Bilirkişi ve kayyum raporlarıyla tespit edildiği üzere şirket borca batık değildir." dedi.

Beyanda bulunmak isteyen oyuncu Erkan Petekkaya, 97 bölüm olarak yayımlanan ve 122 ülkeye satılan Paramparça dizisinde ekip arkadaşlarıyla birlikte emek sarf ettiklerini, dizinin 15 bölümlük parasını dahi alamadığını anlatarak, "Endemol gibi uluslararası bir şirketin Türkiye'ye gelip bu dizi üzerinden 50 milyon dolar kazanıp paramızı ödememesi ve bu şekilde sömürülmemiz kabul edilemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Hollanda değil." dedi.

Şirket avukatlarının sorun baş gösterince kendisini ofise çağırdıklarını, "bu işe karışma, sen starsın, sana ödemeni yapalım" dediklerini, rüşvet teklif ettiklerini iddia eden Petekkaya, şunları dile getirdi:

"Ben, 'diğer işçilerin parası ne olacak, bunu kabul etmiyorum, mahkemede görüşürüz' dedim. Bu aşamadan sonra şirket önünde set işçileri ve çalışanlar olarak basın açıklaması yaptık. Paramızı alamadığımızı söyledik. Hakkımızın teslim edilmesini talep ediyorum. İlk paramı talep ettiğimde, 'senin bir alacağın yok' dediler, yalan beyanda bulundular. 122 ülkede milyonlarca insan bu diziyi izledi. Yurt dışı alacaklarım da mevcuttur ve ödenmemiştir."

"Rüşvet teklifi" tartışması

Bu beyana karşılık itiraz eden davacı şirket avukatları, Petekkaya'nın kendilerini "rüşvet teklifiyle" suçladığını ve bunun gerçek olmadığını belirterek, sözlerinin tutanağa geçmesini istedi. Karşılıklı tartışmalardan sonra, Petekkaya ve davacı şirket avukatlarının beyanları birebir tutanağa yazdırıldı.

Davacı şirket avukatları, davacı şirketin içi boşaltıldığı için iflas başvurusunda bulunmadığını, borca batık olduğunu anlatarak, ortaklarının yükümlülükleri olmadıkları halde şirkete yurt dışından halen para gönderdiklerini ve alacaklılar arasında eşitliğe aykırı olmaması için paraların ödenmediğini savundu. Avukatlar, davanın kabulü ve iflas kararı verilmesini talep etti.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, davacı şirketin iflas başvurusunun reddine hükmetti.

Heyet, mahkemece verilen tüm tedbir kararlarının ve yönetim kayyumları heyeti görevinin hükmün kesinleşmesine kadar devamına da karar verdi.

Kararın okunmasından sonra konuşan mahkeme heyeti başkanı Nihal Koç, davanın kendine münhasır, özel bir dava olduğunu, inançları ve deliller kapsamında karar verdiklerini belirterek, "Tüm tarafların bir an önce emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum." dedi.

Duruşmadan sonra gazetecilere bir açıklama yapan Erkan Petekkaya, bu davayla 2,5 yıldır uğraştıklarını anlatarak, "Hollanda'dan gelip emeklerimizi sömürüp kaçmaya çalıştılar. Çok büyük paraları kaçırmaya çalıştılar. Bizim, çaycımızın, işçilerin herkesin parasını kaçırmaya çalıştılar. Beceremediler. İflas istemişlerdi, hiçbir şekilde ödemek istemiyorlardı ama Sayın Başkan reddetti. Davayı kazandık." diye konuştu.

Yapım şirketinin iflas başvurusuyla açtığı davada, Songül Öden, İbrahim Çelikkol ve Aslı Enver'in de aralarında bulunduğu 30 oyuncu müdahil olmuştu. Mahkeme daha önceki duruşmalarda, oyuncuların yanı sıra 25 şirket ve 2 bankanın müdahilliğini de kabul etmişti.