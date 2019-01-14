Son Dakika Haberleri: Kayyum atanan şirketlerin değeri 56,5 milyar lira

Kayyum atanan şirketlerin değeri 56,5 milyar lira

36 dakika önce

TMSF Başkanı Gülal, "Şu an TMSF kayyumluğunda yürütülen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde.

Kayyum atanan şirketlerin değeri 56,5 milyar lira, System.String[]
TMSF Başkanı Gülal, "Şu an TMSF kayyumluğunda yürütülen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:09 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Ürettikleri Altın İçin Çorum'a Gelecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi

Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:45:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayyum atanan şirketlerin değeri 56,5 milyar lira
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]