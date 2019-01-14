Kayyum atanan şirketlerin değeri 56,5 milyar lira

TMSF Başkanı Gülal, "Şu an TMSF kayyumluğunda yürütülen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde.

TMSF Başkanı Gülal, "Şu an TMSF kayyumluğunda yürütülen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde." dedi.

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