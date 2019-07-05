Kayyum işe gelmediği için işten çıkarmıştı, Ahmet Türk yeniden işe aldı

Mardin Büyükşehir Belediyesine 2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Vali Mustafa Yaman'ın, işe gelmediği için çıkardığı isimler yeniden Ahmet Türk tarafından işe alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine 2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Vali Mustafa Yaman'ın, işe gelmediği için çıkardığı isimler yeniden Ahmet Türk tarafından işe alındı. Tekrar işe alınan Osman, Hakkı ve İdris Türk ile Davut Kabak'ın Ahmet Türk'ün akrabaları olduğu öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından 2016 yılında PKK/KCK soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerine kayyum olarak Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın yönetime geçen Mardin Büyükşehir Belediyesinde, kayyum tarafından işe gelmediği için çıkarılan işçiler yeniden göreve getirildi. İşe izinsiz gelmedikleri için 16 Aralık 2016 tarihinde tutanakları tutulan 8 Aralık 2016 ve 15 Aralık 2016 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz işe gelmedikleri için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından çıkışları verilen Osman Türk, Davut Kabak, Hakkı Türk ve İdris Türk, 28 Mayıs 2019 tarihinde yeniden işe alındı. Tekrar işe alınan Osman, Hakkı ve İdris Türk ile Davut Kabak'ın Ahmet Türk'ün akrabaları olduğu öğrenildi. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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