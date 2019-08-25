Son Dakika Haberleri: Kayyum protestoları: Mardin ve Van'daki eylemlere polis müdahale etti
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Kayyum protestoları: Mardin ve Van'daki eylemlere polis müdahale etti

1 saat önce

Diyarbakır, Van ve Mardin’de HDP’li üç belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı protestolar yedinci gününde devam ediyor. Diyarbakır’da oturma eylemi düzenlenirken, Mardin ve Van’daki protestolara polis müdahale etti.

Kayyum protestoları: Mardin ve Van'daki eylemlere polis müdahale etti, System.String[]

Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li üç belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı protestolar yedinci gününde devam ediyor.


Diyarbakır'da oturma eylemi düzenlenirken, Mardin ve Van'daki protestolara polis müdahale etti.

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Diyarbakır, Mardin, Polis, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:15 
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