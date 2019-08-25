Kayyum protestoları: Mardin ve Van'daki eylemlere polis müdahale etti
1 saat önce
Diyarbakır, Van ve Mardin’de HDP’li üç belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı protestolar yedinci gününde devam ediyor. Diyarbakır’da oturma eylemi düzenlenirken, Mardin ve Van’daki protestolara polis müdahale etti.
Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li üç belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı protestolar yedinci gününde devam ediyor.
Diyarbakır'da oturma eylemi düzenlenirken, Mardin ve Van'daki protestolara polis müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:15
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