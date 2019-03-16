Son Dakika Haberleri: Kayyum Yalçın, Şehit Kardeşinin Nikahını Kıydı

Kayyum Yalçın, Şehit Kardeşinin Nikahını Kıydı

14 dakika önce

Kayyum Yalçın, şehit kardeşinin nikahını kıydıMUŞ - Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Emre Yalçın, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde çalışan Reyhan İncearslan ve Malazgirtli Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı'nın kardeşi Osman Özsubaşı'nın nikahını kıydı.

Kayyum Yalçın, şehit kardeşinin nikahını kıydı

MUŞ - Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Emre Yalçın, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde çalışan Reyhan İncearslan ve Malazgirtli Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı'nın kardeşi Osman Özsubaşı'nın nikahını kıydı.
Kaymakam Yalçın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğinden bu yana ilk defa bir nikah kıydı. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde çalışan Reyhan İncearslan ve Şehit Kardeşi Osman Özsubaşı'nın nikahını kıymak için ilk defa cübbe giyen Emre Yalçın, çiftlere mutluluklar diledi. Kaymakam Yalçın, "Bu benim içinde anlamlı ve ayrı bir gün. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak ilk defa bir nikah kıymış oldum. İlçemizde görev yapan bu kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadık. Bu evliliğinizin ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. Bir yastıkta kocayın" dedi.
Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı'nın kardeşi Osman Özsubaşı'nın ve Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde çalışan Reyhan İncearslan nikah törenine, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Sevimli, şehit ailesinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Malazgirt, Yerel
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