Son Dakika Haberleri: Kayyumdan Silopi'ye Modern Sebze ve Meyve Hali

Kayyumdan Silopi'ye Modern Sebze ve Meyve Hali

38 dakika önce

ŞIRNAK (İHA) – Kayyum atanan Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesince Avrupa standartlarına uygun sebze ve meyve hali projesi tamamlanarak esnafa tahsis edildi.

Kayyumdan Silopi'ye Modern Sebze ve Meyve Hali, System.String[]
ŞIRNAK (İHA) – Kayyum atanan Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesince Avrupa standartlarına uygun sebze ve meyve hali projesi tamamlanarak esnafa tahsis edildi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak'ın Silopi Belediyesince yapımına başlanan modern sebze ve meyve hali, inşaatı tamamlanarak faaliyete konuldu. 4 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilen sebze ve meyve hali 2 yıl süren çalışmaların ardından esnafa tahsis edildi. 22 dükkan, 1 mescit ve bir kafeteryanın bulunduğu halde, toptan satış yapan esnaf da memnuniyetini dile getirdi.

Önceki halin ilçe merkezinde olduğu için yoğun trafik sorunu olduğu, bütün esnafın dağınık bir yer de olduğunu belirten hal esnafı, şimdi ise hem alanın geniş olması hem de bir arada olmaktan dolayı işlerinin daha kolay olduğunu belirtti.

Toptan sebze ve meyve satışı yapan esnaflardan Mehmet Üzen, sebze halinin açılmasının esnaf için daha iyi olduğunu belirterek, hep birlikte hareket ettiklerini söyledi. Üzen, "Bir müşterimiz için bir eksiğimiz olsa hemen yan taraftaki komşumuzdan tedarik edebiliyoruz. Burasının toplu temizliği, genişliği her açıdan bize çok faydalı oldu" dedi.

Esnaflardan Halil Bildik de İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'a minnettar olduklarını belirterek, bir arada olmanın bütün toptancılar için çok iyi olduğunu söyledi. Bildik, "Daha önce hepimiz bir sokaktaydık. Çok zorluk çekiyorduk. Şimdi ise çok memnunuz" diye konuştu.

Halin yapılması ile ilgili konuşan Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar ise Avrupa standartlarına uygun yeni sebze ve meyve halinin çok daha rahat bir alanda olduğunu ifade ederek, hem toptan hem de perakende satış yapan esnafın rahatladığını söyledi. Saygıdar, halin 22 dükkan, soğuk hava deposu, büfe, kafeterya ve mescitten oluştuğunu, şehir merkezindeki eski sebze ve meyve halinin ise köy ürünleri satış noktası olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:10 Kaynak: İHA

Avrupa, Şırnak, Silopi, Güncel
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