Son Dakika Haberleri: Kayyumun ilk icraatı terör suçlularını görevden uzaklaştırmak oldu
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Kayyumun ilk icraatı terör suçlularını görevden uzaklaştırmak oldu

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun ilk icraatı, HDP'li belediye tarafından göreve iade edilen terör suçlularını görevden uzaklaştırmak oldu.

Kayyumun ilk icraatı terör suçlularını görevden uzaklaştırmak oldu, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun ilk icraatı, HDP'li belediye tarafından göreve iade edilen terör suçlularını görevden uzaklaştırmak oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve HDP'li belediye başkanı tarafından görevlerine iade edilen aralarında bir daire başkanı, 2 başkanlık danışmanı, 29 memur ve 8 işçinin bulunduğu 40 kişiyi görevinden uzaklaştırdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "31 Mart yerel yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verilmiştir. Görevden uzaklaştırılan personelle ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR
Halkların Demokratik Partisi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
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