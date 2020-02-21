Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini bekliyor - Son Dakika

Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini bekliyor

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması için 'Giyim Bankası' açıldı.

Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini bekliyor, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması için 'Giyim Bankası' açıldı.


Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, zor durumdaki vatandaşların giyim ihtiyacını karşılamak adına belediye bahçesinde kurulan Giyim Bankası'nın açılışını gerçekleştirdi. Her yaş grubuna hitap eden Giyim Bankası'nda elbiseden gömleğe, pantolondan ayakkabıya kadar tüm ihtiyaçlar yer alıyor.


Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Kaymakam Çam, "Burada özellikle sosyal belediyecilik anlamında arkadaşlarımız ne yapabiliriz diye çalışmalar gerçekleştirirken bize başvuran ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilme anlamında böyle bir alanı yapmayı uygun gördük. Özellikle bu Giysi Bankası'nı biraz daha tenha bir alanda yaptık ki gelen vatandaşlarımız ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilsinler" dedi.


Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Aslı Gülden Çiçek de, "Giysi Bankamızdaki ihtiyaç sahiplerini giydirme hedeflerimizin içerisinde kesinlikle kullanılmamış kıyafet hususu bizim için çok önemli. Hepsi yepyeni kıyafetler olmak üzere ayarlandı" diye konuştu. - MARDİN

Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti
Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:55:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]