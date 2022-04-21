Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor - Son Dakika
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Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor

21.04.2022 11:15
Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor

Ankara'da esnaflık yapan Tamer Yağmur, yavruyken alıp büyüttüğü ve adeta çocuğu gibi sevdiği kazı "Alvin" ile mesai yapıyor.

Ankara'da esnaflık yapan Tamer Yağmur, yavruyken alıp büyüttüğü ve adeta çocuğu gibi sevdiği kazı "Alvin" ile mesai yapıyor.

Altındağ'da beyaz eşya ve kombi teknik servisi olan Yağmur, iki yıl önce yavruyken alıp beslediği kaza "Alvin" adını verdi. Yağmur; markete, parka, bankaya veya diğer esnaf komşularına ziyarete giderken "Alvin"i yanından ayırmıyor.

Yağmur, adeta dost olarak gördüğü kazıyla geçirdiği zamanı AA muhabirine anlattı.

Kazına yeğeninin adını verdiğini belirten Yağmur, şehir dışına bile kazıyla beraber gittiğini, "Alvin"i arabasının kasasında taşıdığını ifade etti.

"Alvin"in, kendisini görmediği zamanlarda sürekli bağırdığını bildiren Yağmur, "Şehir dışına çıktığım zaman ben de onu iş yerindeki güvenlik kamerasından izliyorum. Birbirimizden pek ayrı kalamıyoruz. İş yerinde uyuyor, kasasına yerleştiriyorum, gidiyorum, sabah tekrar işe geldiğimde ilgileniyorum. Bankalara gidiyorum ama içeri sokmuyorum. Parklara gidiyorum, bazen eve kadar yürüyerek gidiyoruz. Komşu esnaflarla bile işim olsa kazımla beraber giderim, her yere kazımla beraber giderim." diye konuştu.

Çocukluğundan beri başta kaz ve ördek olmak üzere hayvanları sevdiğini anlatan Yağmur, kendisine zaman zaman "Başkaları kedi köpek seviyor, sen niye bunu seviyorsun?" diye sorduklarını kaydetti.

Yağmur, "Alvin"e yönelik "çok tatlı, çok güzel" tepkileri aldığını aktararak, "Ailem de çok seviyor ama 'Bu bir kaz. Neden kedi-köpekle oynamıyorsun da bununla oynuyorsun?' diyorlar. Ama ben de bunları seviyorum. Canlı gördüğü her varlıktan beni kıskanıyor." diye konuştu.

Yağmur, bir kazı bu şekilde beslediği için şikayet edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Altındağ Belediyesine, kazın doğal ortamda büyümesi gerektiğine dair şikayette bulunmuş. Belediye zabıtaları gelip benim kazımı buradan götürmem gerektiğini ya da içeri koyup dışarı çıkartmamam gerektiğini söylediler. Herkesin evinde kedisi, köpeği var, kaplumbağası, tavşanı olan bile var. O zaman niye herkes evinde kedi-köpek besliyor? Şimdiye kadar vefayı da dostluğu da hiçbir insandan görmedim ve bu benim en yakın dostum. Ankara'da binada kümes yapsak kabul ederler mi? Ben de iş yerime bir tane kasa koydum, akşama kadar iş yerinde duruyor."

Kaz Alvin peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
Kaz Alvin peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
Kaz Alvin peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
Kaz Alvin peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaz 'Alvin' peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor - Son Dakika
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