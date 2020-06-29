Kaz çiftliği kurdular, yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyorlar - Son Dakika

BİTLİS'in Güroymak ile Muş'un Hasköy ilçelerinde kaz çiftliği kuran Yunus Orkin ve Cengiz Doğan, yumurtalarını Almanya'dan alıp ürettiği civciv ve kazları, hem yurt içine satıyor, hem de yurt dışına ihraç ediyor. Öğretmenlik mesleğini bırakarak kaz çiftliği kuran Doğan, şu ana kadar 30 bin civciv sattıklarını, talebe yetişmeye çalıştıklarını söyledi.
? Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Sağlık Teknikerliği bölümünden 4 yıl önce mezun olduktan sonra memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine dönen Yunus Orkin, ailesinin beyaz et ihtiyacı için kaz beslemeye başladı. Orkin, ardından 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin TL destek alarak kaz çiftliği kurdu. Orkin, daha sonra öğretmenlik mesleğini bırakarak Muş'un Hasköy ilçesinde kendisi gibi kaz çiftliği kuran Cengiz Doğan ile iş ortağı oldu. İş insanları Orkin ve Doğan'ın Almanya'dan aldıkları yumurtalardan alınan kuluçka makinelerinden üretimine başlanan kazlara, yurt içi ve yurt dışından büyük talep var. 3 bin kaz ile bin 500 civcivin yetiştiği her iki kaz çiftliğinde şu ana kadar 30 bin civciv satıldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki kaz çiftliğine bakan Yunus Orkin ise kazların keçi ve koyundan daha çok getirisi olduğunu söyledi. Orkin, "Kaz yetiştirme işine 6 yıl önce hobi olarak 14 kazla başladım. İşimi büyütmek için Genç Çiftçi projesi kapsamında küçük bir destek alarak işimi büyüttüm. Bölgemiz kaz yetiştiriciliği için mükemmel bir bölge ve hak ettiği değere ulaşma yolunda. İşimizi büyüttük. Üretimimiz çok güzel. Bu kazlar damızlık olduğunda tanesi 250-300 liradan alıcı buluyor. Bir haftalık civcivlerimiz 80- 90 lira arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor. Çok karlı bir iş, üreticilerimize tavsiye ediyorum. Bu bölgedeki gençlerimize özellikle sesleniyorum. Gidip batıda inşaatlarda çalışmasınlar. Gelip kendi köylerinde imkanları varsa bu işi yapsınlar, çok karlı bir iş. Biz bu kazları üreticiye geri alma garantisiyle satıyoruz. Kar oranı koyun ve keçiye nazaran daha da yüksek" ifadelerini kullandı.