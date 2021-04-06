Kaz Dağı eteklerindeki zeytin ağaçlarına kadın eli değiyor - Son Dakika

Kaz Dağı eteklerindeki zeytin ağaçlarına kadın eli değiyor

06.04.2021 10:59
Kaz Dağı eteklerindeki zeytin ağaçlarına kadın eli değiyor, System.String[]

Dünya kalitesinde zeytinyağı üretilen Kaz Dağı eteklerindeki Edremit Körfezi'nde zeytin ağaçları kadınlar tarafından budanarak yeni sezona hazırlanıyor.

Dünya kalitesinde zeytinyağı üretilen Kaz Dağı eteklerindeki Edremit Körfezi'nde zeytin ağaçları kadınlar tarafından budanarak yeni sezona hazırlanıyor.

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde söz sahibi olan ve 10 milyonun üzerindeki ağaç varlığıyla önce çıkan Edremit Körfezi'ndeki bahçelerde yeni sezon öncesinde hummalı bir çalışma sürüyor.

Gübrelemesinden ilaçlamasına, budamasından hasadına kadar zeytin üretiminin her alanında yer alan kadınlar, verimli bir sezon için ellerinde akülü testerelerle ağaçları büyük bir titizlikle buduyor.

Zeytin ağacı budayanlardan Güllü Sarıoğlu, daha önceki yıllarda zeytinle ilgili birçok alanda çalıştıklarını, ilk kez budama işinde de görev aldıklarını söyledi.

Bahçelerde çok sayıda kadının çalıştığını anlatan Sarıoğlu, "Bize 'Budamayı yapabilir misiniz?' dediler. Biz de 'Yaparız, neden yapmayalım.' dedik. Kadın olarak her şeyi yaparız biz, her şeyin üstesinden geliriz, geliyoruz da. Bizim bölgemizin ürünü olduğu ve tarım işi olduğu için seve seve yapıyoruz." dedi.

Fatma Tahtacı da severek çalıştıklarını ve budamanın herhangi bir zorluğu olmadığını dile getirerek, kadınların her işi yapabileceğini ifade etti.

Kahya Süleyman Çakıcı da zeytin ağaçlarına bu sene zeytin toplamasından, gübre atımına, ilacından kesimine kadar kadınların elinin değdiğini belirtti.

Kadınların çalışmasından çok memnun olduklarını vurgulayan Çakıcı, "Kadınlar biraz daha titiz davrandıkları için onlarla çalışmak çok keyifli. İşçiliği de güzel. Onlar her türlü işçiliğinden memnunuz." diye konuştu.

"Erkek işi olarak görülüyor"

Bir zeytinyağı üretim firmasının genel koordinatörlüğünü yapan Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır ise kadın çalışanlara çok önem verdiklerine aktardı.

Fırsat verildiği takdirde kadınların her işi başarabileceğinin en güzel örneğini sergilediklerini aktaran Küçükçakır, "Türkiye'de budama işi genellikle erkek işi olarak görülüyor. Kadınlar sadece çalı çırpı toplamakta veya ufak tefek arka plan işlerde kullanılıyordu. Biz bu ekibimizle birlikte eğitim verildiği takdirde kadınların her türlü zorlu işi yapabileceğini gösterdik." ifadesini kullandı.

Küçükçakır, budama işlemlerinin ardından, mayıs ayı sonuna kadar ikinci gübreleme işlemlerinin tamamlanacağını, ekim ve aralık ayları arasında da zeytin hasadının yapılacağını kaydetti.

Edremit Körfezi, Kaz Dağı, Türkiye, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaz Dağı eteklerindeki zeytin ağaçlarına kadın eli değiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Maçta Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu         
11:34
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi         
11:22
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş         
22:40
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 11:51:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaz Dağı eteklerindeki zeytin ağaçlarına kadın eli değiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei