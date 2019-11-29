Kaz Dağları bin 100 sporcuyu ağırlayacak

Edremit ilçesinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek, Türkiye'nin ilk ve tek kış maratonu olan 102 kilometrelik İda Ultra Maratonu'na, bin 100 sporcu katılacak. İda ultra Maratonu hakkında açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, 102 kilometrelik 'İda Ultra', 62 kilometrelik 'Half Ultra', 36 kilometrelik 'Run Zeus' ve 15 kilometrelik 'Kutupayısı Köy Koşusu' adlarında dört farklı parkurda mücadele edileceğini söyledi.

Başkan Arslan, "Maratona 20 ülkeden bin 100 sporcu katılacak ve sporcular, dünyanın en büyük ikinci oksijen kaynağı olarak nitelendirilen Kaz Dağları'nın, endemik bitki türleri, Zeus Altarı, tarihi Roma Köprüsü, Şahin Deresi Kanyonu, yüzyıllardır ayakta duran tarihi köyleri, Sutüven Şelalesi, zeytin tarlaları, kaplıcaları ile doğal ve kültürel zenginliklerinin arasındaki parkurda koşacak" şeklinde konuştu.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan İda Ultra Maratonu'nun yalnızca bir koşu yarışı olmadığını hatırlatan Arslan, "Kaz Dağları'nı kapsayan bir kültür turu. Endemik bitkileri, Zeus Altarı, tarihi Roma Köprüsü, Şahin Deresi Kanyonu, yüzyıllardır ayakta duran tarihi köyleri, Sutüven Şelalesi, kaplıcaları ile Türkiye'nin sayısız doğal ve kültürel zenginliklerine sahip olan Edremit Körfezi'nde sporcuları ağırlayacağız. Bölgemizin ve Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynayan maratona ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Ülkemizde sayıları her geçen gün artan patika koşuları ve ultra maraton yarışlarının en son örneği olan İda Ultra Maraton¸ bölge turizminin alternatif spor ile bağlantılı kısmının canlanmasında önemli rol oynayacaktır. Yurt içinden ve yurt dışından birçok misafir ağırlayacağımız etkinliğimiz sayesinde ilçemizdeki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış bulunmaktadır" dedi.

- Balıkesir