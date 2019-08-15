Son Dakika Haberleri: Kaz Dağları Ekosistemi İçin Risk Tartışması Sürüyor
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Kaz Dağları Ekosistemi İçin Risk Tartışması Sürüyor

14 dakika önce

Türkiye Ormancılar Derneği, Tarım Orman-İş Sendikası ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kazdağları'nda, maden sahasındaki ağaç kesimine ilişkin resmi makamlarca da çelişkili rakamlar verildiğini belirtti.

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Türkiye Ormancılar Derneği, Tarım Orman-İş Sendikası ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kazdağları'nda, maden sahasındaki ağaç kesimine ilişkin resmi makamlarca da çelişkili rakamlar verildiğini belirtti. Meslek örgütleri, bölgede yeniden ağaçlandırma yapılması çağrısı da yaptı
Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Ormancılar Derneği, Kazdağları, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:05 
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