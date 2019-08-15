Kaz Dağları Ekosistemi İçin Risk Tartışması Sürüyor
14 dakika önce
Türkiye Ormancılar Derneği, Tarım Orman-İş Sendikası ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kazdağları'nda, maden sahasındaki ağaç kesimine ilişkin resmi makamlarca da çelişkili rakamlar verildiğini belirtti.
Türkiye Ormancılar Derneği
, Tarım Orman-İş Sendikası ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi, Kazdağları
'nda, maden sahasındaki ağaç kesimine ilişkin resmi makamlarca da çelişkili rakamlar verildiğini belirtti. Meslek örgütleri, bölgede yeniden ağaçlandırma yapılması çağrısı da yaptı
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:05
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