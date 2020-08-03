Kaz Dağları eteğindeki derede balık ölümleri endişelendirdi - Son Dakika

Kaz Dağları eteğindeki derede balık ölümleri endişelendirdi

KAZ DAĞLARI'ndan doğan Karamenderes Nehri'ni besleyen ana kollardan birisi olan derede, toplu balık ölümlerinin görülmesi, yöre halkını endişelendirdi.

Kaz Dağları eteğindeki derede balık ölümleri endişelendirdi, System.String[]

KAZ DAĞLARI'ndan doğan Karamenderes Nehri'ni besleyen ana kollardan birisi olan derede, toplu balık ölümlerinin görülmesi, yöre halkını endişelendirdi. Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinin Külcüler köyü bölgesinde Karamenderes çayını besleyen ana kollardan biri olan derede toplu balık ölümleri görüldü. Ölen balıklar arasında tatlı su sardalyası, karabalık ve bıyıklı balıklar bulunuyor. Evciler köyünde yaşayan Adem Ertan (47), toplu balık ölümlerini sosyal medya hesabından fotoğrafları, Arkadaşlar zirai ilaçları kullanırken biraz daha duyarlı olalım notuyla paylaşarak duyurdu.

Karamenderes Nehri, eski adı Skamander olan, Kaz Dağı'ndan doğan, tamamı Çanakkale ili sınırları içinde akan ve Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'nin kesiştiği bölge olan Truva Tarihi Milli Parkı yakınlarında denize dökülen nehir.


Kaz Dağları, Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 09:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaz Dağları eteğindeki derede balık ölümleri endişelendirdi - Son Dakika
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