Kaz Dağları eteklerinde muz yetiştiriyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları 'nın eteklerinde 10 yıl önce muz yetiştirmeye başlayan süs bitkisi yetiştiricisi Elmas Güner (70), serasındaki 24 muz ağacıyla bu yıl 1 ton ürün almayı hedefliyor.Kaz Dağları eteklerinde bulunan Edremit ilçesinin Bostancı Mahallesi 'ndeki serada süs bitkileri yetiştiriciliğiyle uğraşan Elmas Güner, 2009 yılında bölgenin muz üretimine uygunluğunu denemek amacıyla saksıda muz yetiştirmeye başladı. 15 saksıda başladığı muz üretimini genişleten Elmas Güner, serasında diktiği muz ağaçlarının sayısını 24'e çıkardı.?Geçen yıl ürün vermeye başlayan 4 muz ağacından 120 kilo muz elde eden Elmas Güner, bu yılki hedefinin ise 24 muz ağacından 1 ton hasat yapmak olduğunu belirterek, "Oğluma birlikte çalıştığımız seramızda muz yetiştirmeye karar verdim. Araştırdık, bulduk, bize sertifikalı şekilde 15 saksı olarak gönderdiler. Saksıdaki muzları seramızda büyüttük. İlk başta saksıda meyve vermeyince sera içerisindeki toprağa aktardık. Yerde muz vermeye başladı. Merak da gittikçe arttı. Şu an muzların olduğu yerde çiçekler vardı. Oğluma dedim ki; 'Buradaki çiçekleri kaldır, komple burasını muz serası yapalım.' Yaptık ve başardık. Meyvesini de gördük, veriyor."'BU LEZZETİ KAZ DAĞLARI'NIN OKSİJENİNE VE AĞAÇLARINA BORÇLUYUZ'Ailece seracılık ve bitki yetiştiriciliği uğraştıklarını ifade eden Elmas Güner'in torunu Ziraat Fakültesi öğrencisi Ebrar Güner ise, "Şu an seramızda 24 muz ağacı bulunuyor. Geçen sene 4 ağacın her birinden otuzar kilo olmak üzere, 120 kilo muz aldık. Bu sene inşallah hedefimiz 1 tona yakın muz almak. Bunun lezzeti, herhalde doğamızdan olsa gerek. Burada üretilen muzlar daha doğal ve daha lezzetli. Muzlar yapay olarak sarartılıyor bazı yerlerde ancak bizde daha doğal daha lezzetli. Bu lezzeti Kaz Dağları'nın oksijenine ve ağaçlarına borçluyuz" diye konuştu.

- Balıkesir