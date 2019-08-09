Son Dakika Haberleri: Kaz Dağları'na çadır kuran eylemciler 'doğa için direnişlerini' anlatıyor
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Kaz Dağları'na çadır kuran eylemciler 'doğa için direnişlerini' anlatıyor

16 dakika önce

Kaz Dağları'nda altın madeni çalışmaları nedeniyle doğa zarar gördüğünü için çalışmaların bir an önce sonlandırılmasını isteyen binlerce çevreci, "Su ve Vicdan Nöbeti" için Çanakkale'ye gidiyor.

Kaz Dağları'nda altın madeni çalışmaları nedeniyle doğa zarar gördüğünü için çalışmaların bir an önce sonlandırılmasını isteyen binlerce çevreci, "Su ve Vicdan Nöbeti" için Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale Belediye Başkanı Ülkür Gökhan ve Avukat Güneş Pehlivan süreci euronews Türkçe'ye anlattı
Kaz Dağları, Çanakkale, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:57 
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