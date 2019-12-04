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Kaz dağları'na mevsimin ilk karı

6 saat önce

Kaz Dağları'na mevsimin ilk karıBalıkesir'in Edremit ilçesinin Kaz Dağları bölgesine mevsimin ilk karı düştü.

Kaz Dağları'na mevsimin ilk karı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Kaz Dağları bölgesine mevsimin ilk karı düştü. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.

Kaz Dağları'nın Edremit ilçesi Hanlar mevkisinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Kaz Dağları'nın bazı bölümleri beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri Edremit'i, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan karayolunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaz dağları'na mevsimin ilk karı

Kaz Dağları, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:27 Kaynak: DHA
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