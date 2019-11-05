Son Dakika Haberleri: Kaz Dağları'nda dev mantar buldular
Son Dakika Güncel Kaz Dağları'nda dev mantar buldular

Kaz Dağları'nda dev mantar buldular

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında bir bölümü bulunan Kaz Dağları eteklerinde gezen vatandaşlar, 1,5 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

Kaz Dağları'nda dev mantar buldular, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında bir bölümü bulunan Kaz Dağları eteklerinde gezen vatandaşlar, 1,5 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

Kaz Dağları bölgesinde doğa yürüyüşü yapan Bülent Güreşçi ve Gürsel Varlı, bir süre dolaştıktan sonra mantar toplamaya başladı.

Ahmetçeli köyü yakınlarına ulaşan iki arkadaş yaklaşık 50 santimetre büyüklüğünde ve 1,5 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

Mantarı dikkatli bir şekilde koparan Güreşçi ve Varlı, daha sonra ilçe merkezine getirdi.

İlk kez böyle büyük bir mantar gördüklerini belirten Bülent Güreşçi, mantarı arkadaş çevresine gösterdiklerini belirterek, daha sonra yemek yaparak tüketeceklerini söyledi.

Kaz Dağları, Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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