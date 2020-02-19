Kaz Dağları'nda kar ve fırtına, ağaçlara zarar verdi - Son Dakika

KAZ Dağları'nın Çanakkale sınırlarında yer alan bölümünde etkili olan kar yağışı ve fırtına, yüzlerce karaçam ve kızılçam ağacına zarar verdi. Bazı ağaçlar üzerlerindeki kar birikintisini taşıyamayınca devrildi, bazılarının ise dalları kırıldı.

Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kalan Çanakkale'nin Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde kış zorlu geçiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle karaçam ve kızılçam ağaçlarının üzerlerinde kar birikintileri oluştu. Kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayan bazı ağaçlar devrildi. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı ağaçların da dalları kırıldı. Devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yollar köylülerin çabasıyla ağaçların kesilip, kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Kaz Dağları'nda kar yağışının ve fırtınanın ağaçlarda yarattığı hasar tespitini yaptıklarını söyledi. Bayramiç, Çan ve Yenice hattında dağınık bölgelerde 30 bin metreküpten fazla ağacın yıkılarak ya da kırılarak zarar gördüğünü ifade eden Demirci, bunun da 150 futbol sahası büyüklükteki bir orman alanına tekabül ettiğini belirtti. Demirci, yıkılan ve kırılan ağaçların kesim yapılarak bulunduğu yerlerden kaldırılmaya başlandığını da kaydetti.